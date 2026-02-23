Нижегородцам разъяснили, почему нельзя лизать лед на водоемах

Главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов подробно рассказал о возможных рисках в своих соцсетях. Недавно популярный певец SHAMAN (18+) выложил ролик, где облизывал лед Байкала, что вызвало волну подражаний. Никонов подчеркнул, что подобное поведение может представлять опасность для здоровья. Лед водоёмов не стерилен и способен содержать бактерии, вирусы и паразитов, вызывающие расстройства пищеварения и другие заболевания. В замерзшем льде могут присутствовать кишечная палочка, ротавирусы, цианобактерии и паразиты, переносимые дикими животными.
«Заморозка не очищает лед от микроорганизмов», — подчеркнул Никонов.
Некоторые патогены способны пережить зиму и при весеннем таянии вызывать инфекции. Кроме того, весной концентрация бактерий и вирусов в ледяных слоях может быть выше, чем в открытой воде, что увеличивает риск заражения.
