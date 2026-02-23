Минтруда: в Беларуси можно работать и получать пособие по уходу за пенсионером

В частности, у белорусов есть возможность работать и одновременно с этим получать пособие по уходу за пенсионерами. Однако это касается родителей, детей, супругов, опекунов (попечителей) инвалидов первой группы либо лиц 80 лет и старше. Человек, который имеет право на такое пособие, должен работать по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени. Его рабочий день не должен превышать половину нормальной продолжительности рабочего времени суммарно. Еще пособие сохраняется за индивидуальными предпринимателями, находящимися в процессе прекращения деятельности или, если их деятельность приостановлена.