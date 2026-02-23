Минтруда: в Беларуси можно работать и получать пособие по уходу за пенсионером

В Министерстве труда рассказали, можно ли в Беларуси работать и получать пособие по уходу за пенсионером.
Так, в ведомстве разъяснили нюансы, касающиеся пособия по уходу за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами первой группы.
В частности, у белорусов есть возможность работать и одновременно с этим получать пособие по уходу за пенсионерами. Однако это касается родителей, детей, супругов, опекунов (попечителей) инвалидов первой группы либо лиц 80 лет и старше. Человек, который имеет право на такое пособие, должен работать по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени. Его рабочий день не должен превышать половину нормальной продолжительности рабочего времени суммарно. Еще пособие сохраняется за индивидуальными предпринимателями, находящимися в процессе прекращения деятельности или, если их деятельность приостановлена.
Размер пособия составит 100% бюджета прожиточного минимума при уходе за одним нетрудоспособным (496,96 белорусского рубля по 30 апреля 2026-го). А если ухаживать за двумя и более нетрудоспособными, то будут выплачивать 120% бюджета прожиточного минимума (596,35 рубля).
Для назначения пособия нужно обратиться в службу «Одно окно» или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.
