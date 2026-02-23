Минздрав предупредил о рисках травматизма в период наметившейся оттепели

С начала зимы, по данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано порядка 19,2 тысячи гололедных и холодовых травм. Большинство пострадавших получили травмы при падении — 17,9 тысячи человек (из них 3 687 — дети). Более тысячи человек (из них 687 — дети) травмировались при катании на тюбингах, ледянках, санках и т. д.