Минздрав предупредил о рисках травматизма в период наметившейся оттепели

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Изменение погодных условий сопряжено с повышенным риском травматизма из-за гололедицы и ледяного настила, прикрытого снегом, предупредили в Минздраве Беларуси.
Медики призвали к осторожности и внимательности, а также дали ряд советов, как снизить риск несчастных случаев в период наметившихся плюсовых температур.
Так Минздрав советует прежде всего носить нескользящую обувь на устойчивом каблуке и с рифленой подошвой, а также ходить не спеша, мелкими шагами, избегая наклонных поверхностей.
Женщинам врачи советуют на время отказаться от высоких каблуков, пока на дорогах и тротуарах может быть скользко. Пожилым людям рекомендуется ходить с тростью, которая обеспечит большую устойчивость.
Важно также при ходьбе не держать руки в карманах — в случае вероятности упасть свободные руки помогут удержать баланс.
Также в Минздраве напомнили, что с повышением температур на крышах образуются ледяные глыбы и наледь.
«Все это может скатиться с крыши и нанести серьезные травмы человеку», — предупредили врачи.
Поэтому важно проявить разумную осторожность и внимательность.
В случае, если травмы не удалось избежать, следует обратиться в ближайший травмпункт или вызвать «скорую», если травма серьезная.
С начала зимы, по данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано порядка 19,2 тысячи гололедных и холодовых травм. Большинство пострадавших получили травмы при падении — 17,9 тысячи человек (из них 3 687 — дети). Более тысячи человек (из них 687 — дети) травмировались при катании на тюбингах, ледянках, санках