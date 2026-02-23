Из-за циклона рейс из Омска совершил незапланированную посадку во Владивостоке

Специалисты уже находятся в аэропорту и готовы оказать пассажирам обязательные услуги в соответствии с правилами воздушных перевозок. Кроме того, был задержан вылет самолета авиакомпании «Аврора», который должен был отправиться из Владивостока в Хабаровск в 08:00 23 февраля. Если погодные условия нормализуются, пассажиры смогут вылететь уже сегодня.