Из-за циклона рейс из Омска совершил незапланированную посадку во Владивостоке

Несколько авиарейсов на Дальнем Востоке были задержаны или изменены из-за неблагоприятных погодных условий. Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевшие из Екатеринбурга и Омска, вынуждены пережидать циклон во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Специалисты уже находятся в аэропорту и готовы оказать пассажирам обязательные услуги в соответствии с правилами воздушных перевозок. Кроме того, был задержан вылет самолета авиакомпании «Аврора», который должен был отправиться из Владивостока в Хабаровск в 08:00 23 февраля. Если погодные условия нормализуются, пассажиры смогут вылететь уже сегодня.
В транспортной прокуратуре напомнили, что путешественники, считающие свои права нарушенными, могут обратиться за защитой. Для связи с надзорным ведомством выделен телефон горячей линии: 8924−201−5760. Ведомство контролирует ситуацию и готово реагировать на жалобы граждан.
