На запасные аэродромы ушли 11 рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Напомним, работу аэропорта Сочи приостановили второй раз за день 23 февраля. Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. В Краснодарском крае сохраняется беспилотная опасность.
«В терминале аэропорта Сочи обстановка спокойная. Температурный и санитарный режимы в установленных нормативах. Организован клининг и контроль уборки мест размещения пассажиров. Авиакомпании предоставляют напитки, питание пассажирам задержанных рейсов», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
При длительных задержках рейсов пассажирам предложат расселение в гостиницах.