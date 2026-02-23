Вашингтон
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На запасные аэродромы ушли 11 рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи

Пассажирам аэропорта Сочи при длительных задержках рейсов предложат расселение в гостиницах.

Источник: Комсомольская правда

На запасные аэродромы ушли 11 рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, работу аэропорта Сочи приостановили второй раз за день 23 февраля. Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов. В Краснодарском крае сохраняется беспилотная опасность.

«В терминале аэропорта Сочи обстановка спокойная. Температурный и санитарный режимы в установленных нормативах. Организован клининг и контроль уборки мест размещения пассажиров. Авиакомпании предоставляют напитки, питание пассажирам задержанных рейсов», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

При длительных задержках рейсов пассажирам предложат расселение в гостиницах.