Два человека погибли при пожарах в Ростовской области

За сутки в Ростовской области потушили 15 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За сутки, 22 февраля, в Ростовской области пожарные и спасатели ликвидировали 15 техногенных пожаров и два ДТП. В происшествиях погибли два человека, еще семь удалось спасти. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МЧС.

Чтобы справиться с огнем и последствиями аварий, на помощь пришли 132 сотрудника и 33 единицы техники.

Напомним, недавно утром в Ростове-на-Дону в Крыловском переулке загорелся жилой дом. Предполагается, что причиной пожара стала упавшая свеча, которая подожгла матрас. Восемь пожарных с двумя машинами прибыли на место. Меньше чем за полчаса они потушили пламя на площади 20 квадратных метров. Но, к сожалению, спасти 80-летнюю хозяйку квартиры не удалось — ее тело обнаружили во время тушения.

Спасатели напоминают: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте без присмотра включенную технику и открытый огонь. Будьте внимательны на дорогах — это поможет избежать трагедий.

