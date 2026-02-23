Два человека погибли при пожарах в Ростовской области

Напомним, недавно утром в Ростове-на-Дону в Крыловском переулке загорелся жилой дом. Предполагается, что причиной пожара стала упавшая свеча, которая подожгла матрас. Восемь пожарных с двумя машинами прибыли на место. Меньше чем за полчаса они потушили пламя на площади 20 квадратных метров. Но, к сожалению, спасти 80-летнюю хозяйку квартиры не удалось — ее тело обнаружили во время тушения.