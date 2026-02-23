Вашингтон
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утром 23 февраля над Азовским морем сбили 21 украинский дрон

Утром 23 февраля системы ПВО успешно отразили атаку над Азовским морем.

В понедельник, 23 февраля, с 8:00 до 12:00 по московскому времени российские средства ПВО сбили 34 украинских дрона. Из них 21 БПЛА был перехвачен над Азовским морем. Об этом рассказали в социальных сетях Министерства обороны России.

Остальные беспилотники были уничтожены в нескольких регионах: шесть — над Крымом, четыре — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью и один — над Черным морем.

Напомним, минувшей ночью также отражали воздушную атаку в Ростовской области. По словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были сбиты в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах.

Тогда Юрий Борисович отметил, что информации о пострадавших или разрушениях на земле пока нет. Данные продолжают уточняться.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше