Утром 23 февраля над Азовским морем сбили 21 украинский дрон

В понедельник, 23 февраля, с 8:00 до 12:00 по московскому времени российские средства ПВО сбили 34 украинских дрона. Из них 21 БПЛА был перехвачен над Азовским морем. Об этом рассказали в социальных сетях Министерства обороны России.
Остальные беспилотники были уничтожены в нескольких регионах: шесть — над Крымом, четыре — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью и один — над Черным морем.
Напомним, минувшей ночью также отражали воздушную атаку в Ростовской области. По словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были сбиты в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах.
Тогда Юрий Борисович отметил, что информации о пострадавших или разрушениях на земле пока нет. Данные продолжают уточняться.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.