«Очередное сумасшествие». Совбез Беларуси отреагировал на заявление Минобороны Англии направить войска на территорию Украины

Совбез Беларуси оценил идею Минобороны Великобритании о войсках для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович высказался о заявлении Минобороны Великобритании направить войска на территорию Украины, сообщил телеканал «Первый информационный».

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что хочет стать первым министром обороны, направившим войска в Украину. В Беларуси это стремление назвали сумасшествием.

— Это очередное сумасшествие некоторых западных политиков, — подчеркнул Вольфович.

Госсекретарь Совбеза, в целом, обратил внимание на неспокойную мировую повестку и наличие горячих точек в мире. Вольфович подчеркнул, что некоторые западные политики будоражат мир и, в том числе, по вине их замыслов вспыхивают все новые конфликты на планете.

— Новые конфликты, гибель людей, разрушенные города, тысячи и тысячи беженцев, которые бегут в поисках новой жизни — вот к чему все это приводит, — отреагировал он на подобные заявления.

Касаемо заявления Минобороны Англии, Вольфович заметил, что следует думать о том, что украинский конфликт закончился и наступил мир. И добавил, что Великобритании лучше отправить туда мирных строителей, чтобы начать восстанавливать города для нормальной жизни.

— Войска там абсолютно не нужны, они принесут только очередные трагедии, гибель людей и беды. Поэтому это абсолютно непродуманное заявление, которое вызывает просто недоразумение, — прокомментировал Вольфович.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об экзамене на профпригодность для военных в Беларуси.

Еще глава республики сказал, какие косяки в армии он чувствует нутром.

