На Крымском мосту возобновили движение автомобильного транспорта

Узнать больше по теме

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив

Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.