На Крымском мосту возобновили движение автомобильного транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту.

Информация о перекрытии Крымского моста поступило в понедельник в 14.30 мск.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

