На Крымском мосту возобновили движение автомобильного транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту.
Информация о перекрытии Крымского моста поступило в понедельник в 14.30 мск.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше