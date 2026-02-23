Сомнительное первенство Молдовы: Рост цен на жильё в Кишиневе побил все мировые рекорды

В 2025 году реальные цены на жильё в мире упали в среднем на 0,7%, сообщает Logos Press. В развитых странах рост почти остановился (+0,3% год к году), а в ЕС средний рост составил 3%.
Лидеры по росту цен: Северная Македония (+20%), Венгрия (+16%), Португалия (+15%). По снижению: Китай (-5%), Канада (-5%), Финляндия (-4%).
Отдельно отмечается, что Молдова показала самый высокий реальный рост цен на жильё в мире — +24% за год.
