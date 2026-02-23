Вашингтон
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сомнительное первенство Молдовы: Рост цен на жильё в Кишиневе побил все мировые рекорды

Молдова показала самый высокий реальный рост цен на жильё в мире — плюс 24% за год.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году реальные цены на жильё в мире упали в среднем на 0,7%, сообщает Logos Press. В развитых странах рост почти остановился (+0,3% год к году), а в ЕС средний рост составил 3%.

Лидеры по росту цен: Северная Македония (+20%), Венгрия (+16%), Португалия (+15%). По снижению: Китай (-5%), Канада (-5%), Финляндия (-4%).

Отдельно отмечается, что Молдова показала самый высокий реальный рост цен на жильё в мире — +24% за год.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Монолог контролера троллейбуса в Кишиневе: «Собачья работа — план сделать нереально, эа это сразу штрафуют, на самый выгодный — 22-й маршрут — начальство сажает только своих кумовьев».

А план — 300 проданных билетов в час, а почти все пассажиры с проездными, пенсионными удостоверениями или с «ксивами» (далее…).

Эксперт на примерах подсчитал рост налога на недвижимость в Молдове после переоценки: «Это ужас — платить придется почти в три раза больше!».

Недавно власти объявили о завершении переоценки более 6 миллионов объектов недвижимости (далее…).

Понаехали: Почему в Кишиневе и его пригородах живёт больше населения, чем во всей Молдове.

Население Молдовы концентрируется в центре страны (далее…).