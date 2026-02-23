Дом Лузиных в Уфе могут переоборудовать под фудкорт

В Уфе рассматривается возможность приспособления дореволюционного особняка под современное общественное пространство. Дом Лузиных, расположенный на улице Октябрьской Революции, 63, планируется реконструировать под фудкорт.
По информации РБК-Уфа, Региональная корпорация развития подготовила бизнес-план по преображению исторического здания. Согласно расчетам, инвестиции в реконструкцию составят порядка 247 миллионов рублей. Предполагаемый срок окупаемости вложений оценивается примерно в 7 лет.
Помимо обновления ветхого дома, проект предусматривает создание 17 новых рабочих мест для жителей города.
