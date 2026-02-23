Трамваи по маршруту № 18 запустят 24 февраля

Трамваи № 18 вернутся на маршрут 24 февраля. Об этом сообщает ООО «Экологические проекты».
Напомним, трамваи по маршруту № 18 приостановили движение с 21 по 23 февраля. Приостановка связана с переврезкой рельсов на разворотном кольце в Лапшихе. На месте выполнят работы по замене узла и запуска трамваев по кольцу без заезда в депо.
Из-за оттепели срок окончания работ был скорректирован. Возобновить движение трамваев № 18 планируется в течение дня 24 февраля.
Реконструкция трамвайных путей на разворотном кольце в Лапшихе началась 1 февраля. Из-за ремонта изменились маршруты нескольких трамваев. Завершить все работы планируется до конца июля.
