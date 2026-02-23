Трамваи по маршруту № 18 запустят 24 февраля

Напомним, трамваи по маршруту № 18 приостановили движение с 21 по 23 февраля. Приостановка связана с переврезкой рельсов на разворотном кольце в Лапшихе. На месте выполнят работы по замене узла и запуска трамваев по кольцу без заезда в депо.