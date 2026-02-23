Вашингтон
Из-за ограничений в аэропорту Сочи 11 рейсов ушли на запасные аэродромы

Во время ограничений в аэропорту Сочи 11 рейсов ушли на запасные аэродромы.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 23 фев — РИА Новости. Одиннадцать рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений на полеты, сообщили в сочинской авиагавани.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в понедельник в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара, сообщали в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

«За время действия ограничений экипажами 11 рейсов приняты решения об уходе на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются 23 рейса (на два часа и более) на вылет из Сочи в Санкт-Петербург, Казань, Нижнекамск, Москву, Киров, Сургут, Самару, Саратов, Казань, Челябинск, Екатеринбург, Хургаду.

Уточняется, что в терминале обстановка спокойная, все службы аэропорта обеспечивают комфортные условия для пассажиров.