В Екатеринбурге скончалась заслуженный врач и профессор УГМУ

В Екатеринбурге ушла из жизни заслуженный врач и профессор УГМУ.

Источник: сайт Музея истории профсоюзов

В Екатеринбурге ушла из жизни Вера Зеленцова — заслуженный врач и профессор кафедры детских болезней Института педиатрии и репродуктивной медицины УГМУ. Вере Леонидовне было 77 лет.

— Коллеги вспоминают ее как врача с большой буквы, мудрого руководителя и человека удивительной душевной щедрости, — сообщает «Уральский меридиан».

Вера Леонидовна закончила педиатрический факультет Свердловского мединститута в 1972 году. Со временем она стала главным внештатным детским нефрологом города. Благодаря ее работе, в Екатеринбурге была создана служба помощи детям с заболеваниями почек.