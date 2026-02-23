В Екатеринбурге скончалась заслуженный врач и профессор УГМУ

В Екатеринбурге ушла из жизни Вера Зеленцова — заслуженный врач и профессор кафедры детских болезней Института педиатрии и репродуктивной медицины УГМУ. Вере Леонидовне было 77 лет.
— Коллеги вспоминают ее как врача с большой буквы, мудрого руководителя и человека удивительной душевной щедрости, — сообщает «Уральский меридиан».
Вера Леонидовна закончила педиатрический факультет Свердловского мединститута в 1972 году. Со временем она стала главным внештатным детским нефрологом города. Благодаря ее работе, в Екатеринбурге была создана служба помощи детям с заболеваниями почек.