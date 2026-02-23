Здание в Уфе станет учебным полигоном для пожарных

Для отработки профессиональных навыков спасателей здесь будет симулироваться экстренная ситуация с применением открытого огня.
Жителей призвали соблюдать спокойствие.
Ранее в республике после пожара в доме нашли труп женщины.
МЧС Башкирии информирует о запланированных 24 февраля пожарно-тактических учениях на площадке подготовленного к сносу здания на улице Зорге, 33 в Уфе.
Для отработки профессиональных навыков спасателей здесь будет симулироваться экстренная ситуация с применением открытого огня.
Жителей призвали соблюдать спокойствие.
Ранее в республике после пожара в доме нашли труп женщины.