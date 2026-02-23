Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание в Уфе станет учебным полигоном для пожарных

МЧС Башкирии информирует о запланированных 24 февраля пожарно-тактических учениях на площадке подготовленного к сносу здания на улице Зорге, 33 в Уфе.

Источник: МЧС РФ

Для отработки профессиональных навыков спасателей здесь будет симулироваться экстренная ситуация с применением открытого огня.

Жителей призвали соблюдать спокойствие.

Ранее в республике после пожара в доме нашли труп женщины.