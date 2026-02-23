Вашингтон
Дворник-герой из Петербурга получит 1 миллион рублей за спасение ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля, ФедералПресс. Петербургский дворник, спасший семилетнего мальчика, получит премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, пообещав, что ее помощники свяжутся с героем для вручения награды.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В ближайшее время мои помощники свяжутся с ним, чтобы вручить от нас с Тиграном миллион рублей», — написала Маргарита Симоньян.

Инцидент произошел 22 февраля на Петрозаводской улице. 36-летний Хайрулло Ибадуллаев, работающий дворником, заметил ребенка, сидящего на подоконнике открытого окна на седьмом этаже.

«Я увидел, что в одной из квартир окна нараспашку открыты, а в них ребенок. Я плакал и кричал, но никто не забирал ребенка с окна, потом он выпал», — рассказал мужчина. Он мгновенно среагировал и поймал падающего мальчика.

В момент происшествия мать ребенка, известный коуч и блогер Надежда Амрани, находилась на кухне. Вернувшись в комнату и не обнаружив сына, она выглянула в окно и увидела сотрудника полиции.

Мальчик был оперативно доставлен в больницу с серьезными травмами: у него диагностированы переломы голеней, груди и закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время он находится в реанимации, его состояние стабильно. Благодаря героическим действиям дворника, который сам отделался лишь ушибами, трагедии удалось избежать.

Коллеги характеризуют Хайрулло как отзывчивого и доброго человека. Премия имени Тиграна Кеосаяна, которая будет вручена ему в четвертый раз, присуждается за поступки, считающиеся настоящим гражданским подвигом.

