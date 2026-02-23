Перебои с отоплением в многоэтажке Воронежа привели к уголовному делу

Воронежцы обратились к Председателю СК России Александру Бастрыкину из-за длительных перебоев с отоплением в многоквартирном доме, сообщает Следственный комитет.
По словам горожан, температура в квартирах не соответствует установленным нормам. Сообщается, что многочисленные жалобы жильцов не дали результата — управляющая компания бездействует.
СУ СК России по Воронежской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по региону Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.