В День защитника Отечества губернатор Юрий Слюсарь почтил память героев

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в церемонии возложения венков и цветов в честь Дня защитника Отечества. Торжество состоялось в Ростове-на-Дону, в сквере имени Фрунзе у мемориала «Павшим воинам».
Вместе с главой региона цветы к Вечному огню возложили военнослужащие, ветераны и общественники. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания под отсчет метронома.
— Сегодня мы отдаем почести всем защитникам Отечества. Они — наша гордость, их подвиги — наша общая история. Память о ней — наша сила, — обратился Юрий Слюсарь к участникам церемонии.
Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почетного караула и выступлением военного духового оркестра Южного военного округа.
Ранее губернатор поздравил жителей региона с праздником в социальных сетях.
