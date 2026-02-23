Вашингтон
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День защитника Отечества губернатор Юрий Слюсарь почтил память героев

Губернатор Юрий Слюсарь возложил цветы к мемориалу «Павшим воинам» в День защитника Отечества.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в церемонии возложения венков и цветов в честь Дня защитника Отечества. Торжество состоялось в Ростове-на-Дону, в сквере имени Фрунзе у мемориала «Павшим воинам».

Вместе с главой региона цветы к Вечному огню возложили военнослужащие, ветераны и общественники. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания под отсчет метронома.

— Сегодня мы отдаем почести всем защитникам Отечества. Они — наша гордость, их подвиги — наша общая история. Память о ней — наша сила, — обратился Юрий Слюсарь к участникам церемонии.

Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почетного караула и выступлением военного духового оркестра Южного военного округа.

Ранее губернатор поздравил жителей региона с праздником в социальных сетях.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше