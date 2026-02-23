Паводки могут угрожать 60 районам Беларуси при неблагоприятных условиях

Так, из-за большого количества осадков зимой в Беларуси возник риск превышения уровня воды, местами опасного. Во время заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине обратили внимание на то, что при неблагоприятном сценарии подтопления могут начаться примерно в 60 районах страны. То есть паводки нынешней весной грозят примерно каждому второму району Беларуси, угрожая населенным пунктам, садовым товариществам и дорогам вблизи бассейнов крупных рек. На данный момент белорусскими спасателями уже проанализированы и определены участки, где высока вероятность возможных ледовых заторов.