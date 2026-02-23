Паводки могут угрожать 60 районам Беларуси при неблагоприятных условиях

В Министре по чрезвычайным ситуациям сказали о риске паводков шестидесяти районах Беларуси. Подробнее глава МЧС Вадим Синявский рассказал на СТВ.
Так, из-за большого количества осадков зимой в Беларуси возник риск превышения уровня воды, местами опасного. Во время заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине обратили внимание на то, что при неблагоприятном сценарии подтопления могут начаться примерно в 60 районах страны. То есть паводки нынешней весной грозят примерно каждому второму району Беларуси, угрожая населенным пунктам, садовым товариществам и дорогам вблизи бассейнов крупных рек. На данный момент белорусскими спасателями уже проанализированы и определены участки, где высока вероятность возможных ледовых заторов.
Также для оперативной ликвидации последствий сформировали сводные группы по 30 человек. И сейчас на особом контроле — сохранение транспортного сообщения в проблемных зонах. Традиционно половодье ждут на реках Припять, Сож и Днепр. Ведется мониторинг ситуации и, если паводок перекроет дороги, понтонно-мостовой службой Пинского центра отряда спецназначения «Зубр» будут разворачиваться переправы для обеспечения проезда. В арсенале спасателей есть два типа наплавных мостов и паромные переправы.
— Паводковая ситуация пока находится в пределах нормы. Все подразделения находятся в полной готовности к реагированию на ухудшение обстановки, — заключил глава МЧС.
А пока белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал о снеге, тумане и неустойчивой погоде на неделе с 23 февраля по 1 марта.
