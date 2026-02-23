Вашингтон
Доехать до Черного моря без пересадок: в продажу поступили билеты на прямой поезд в Феодосию

Открыта продажа билетов на поезд Москва — Феодосия.

Источник: Комсомольская правда

Началась продажа билетов на железнодорожный состав, следующий по маршруту из столицы в Феодосию. В компании «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что поезду присвоили номер 463/464.

Отправление первого состава запланировано с Павелецкого вокзала Москвы на 22 мая 2026, время отправления — 17:45. Маршрут движения включает остановки в Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону и Тамани, а конечный пункт в Крыму будет достигнут 24 мая к 8.30.

Как уточнили в пресс-службе перевозчика, обратный рейс из Феодосии стартует 24 мая в 13.00. Пассажиры этого поезда прибудут в Москву спустя сутки, ранним утром 25 мая в 5.35.

Пока состав будет ходить по определенным датам, однако представители компании заверили, что ведется работа для того, чтобы сделать рейсы более частыми. В состав поезда включены плацкартные вагоны (классы обслуживания 3Э и 3Б), а также купе (класс 2К).