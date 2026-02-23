Вашингтон
В Уфе объявили о повышении цен на проезд в трамваях и троллейбусах

В Уфе с 1 марта изменятся тарифы на проезд в электротранспорте.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2026 года в Уфе изменяется стоимость проезда в трамваях и троллейбусах. Новые тарифы утверждены в МУП «УфаГЭТ» и коснутся всех пассажиров муниципального электротранспорта.

При оплате проезда наличными или банковской картой непосредственно в салоне стоимость одной поездки составит 41 рубль. Для пассажиров, использующих бессрочные пластиковые карты, единые транспортные карты, а также карты с транспортным приложением, проезд обойдется в 34 рубля.

Для учащихся школ и студентов средних профессиональных учебных заведений, имеющих единые транспортные карты, тариф установлен на уровне 21 рубля за поездку. Отдельно утверждена стоимость провоза багажа, которая составит 24 рубля.