В Уфе объявили о повышении цен на проезд в трамваях и троллейбусах

С 1 марта 2026 года в Уфе изменяется стоимость проезда в трамваях и троллейбусах. Новые тарифы утверждены в МУП «УфаГЭТ» и коснутся всех пассажиров муниципального электротранспорта.
При оплате проезда наличными или банковской картой непосредственно в салоне стоимость одной поездки составит 41 рубль. Для пассажиров, использующих бессрочные пластиковые карты, единые транспортные карты, а также карты с транспортным приложением, проезд обойдется в 34 рубля.
Для учащихся школ и студентов средних профессиональных учебных заведений, имеющих единые транспортные карты, тариф установлен на уровне 21 рубля за поездку. Отдельно утверждена стоимость провоза багажа, которая составит 24 рубля.