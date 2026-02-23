В Уфе объявили о повышении цен на проезд в трамваях и троллейбусах

При оплате проезда наличными или банковской картой непосредственно в салоне стоимость одной поездки составит 41 рубль. Для пассажиров, использующих бессрочные пластиковые карты, единые транспортные карты, а также карты с транспортным приложением, проезд обойдется в 34 рубля.