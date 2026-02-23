Омский стоматолог стал чемпионом России по дзюдо

Успешное выступление позволило Коршунову и Гусакову отобраться в основной состав национальной сборной России для участия в Чемпионате Европы, который пройдет в мае 2026 года в Сараево, Босния и Герцеговина. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень технического мастерства в выполнении формальных приемов, которые являются неотъемлемой частью классического дзюдо.