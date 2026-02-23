Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский стоматолог стал чемпионом России по дзюдо

Врач-хирург Андрей Коршунов завоевал золото на всероссийских соревнованиях в дисциплине катамэ-но-ката и вошел в состав сборной страны.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае завершился Чемпионат России по дзюдо в разделе ката, где омские спортсмены одержали историческую победу. Заведующий отделением стоматологии общей практики Городской клинической стоматологической поликлиники № 1, врач-стоматолог-хирург, кандидат медицинских наук Андрей Коршунов вместе с партнером Максимом Гусаковым стали чемпионами страны в дисциплине катамэ-но-ката. Ранее эта пара завоевала бронзовые медали на чемпионате России в 2025 году.

Достижение омичей имеет особое значение для региона: впервые за всю историю развития дзюдо ката представители Омской области поднялись на высшую ступень пьедестала почета в данной дисциплине. Благодаря этой победе сборная Омской области заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете, опередив команды Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан.

Успешное выступление позволило Коршунову и Гусакову отобраться в основной состав национальной сборной России для участия в Чемпионате Европы, который пройдет в мае 2026 года в Сараево, Босния и Герцеговина. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень технического мастерства в выполнении формальных приемов, которые являются неотъемлемой частью классического дзюдо.

Андрей Коршунов выразил благодарность коллективу стоматологической поликлиники и лично главному врачу Александру Матешуку за поддержку в совмещении профессиональной медицинской деятельности и спортивных достижений. Он отметил, что доверие коллег и руководства учреждения сыграло ключевую роль в подготовке к соревнованиям высокого уровня.

Победа омского врача подчеркивает высокий уровень развития массового спорта в регионе и демонстрирует возможность гармоничного сочетания профессиональной карьеры в медицине с достижениями в спортивной сфере. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Омский детский хирург парализован после инфаркта в Тайланде.