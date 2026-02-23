Омский стоматолог стал чемпионом России по дзюдо

В Краснодарском крае завершился Чемпионат России по дзюдо в разделе ката, где омские спортсмены одержали историческую победу. Заведующий отделением стоматологии общей практики Городской клинической стоматологической поликлиники № 1, врач-стоматолог-хирург, кандидат медицинских наук Андрей Коршунов вместе с партнером Максимом Гусаковым стали чемпионами страны в дисциплине катамэ-но-ката. Ранее эта пара завоевала бронзовые медали на чемпионате России в 2025 году.
Достижение омичей имеет особое значение для региона: впервые за всю историю развития дзюдо ката представители Омской области поднялись на высшую ступень пьедестала почета в данной дисциплине. Благодаря этой победе сборная Омской области заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете, опередив команды Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан.
Успешное выступление позволило Коршунову и Гусакову отобраться в основной состав национальной сборной России для участия в Чемпионате Европы, который пройдет в мае 2026 года в Сараево, Босния и Герцеговина. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень технического мастерства в выполнении формальных приемов, которые являются неотъемлемой частью классического дзюдо.
Андрей Коршунов выразил благодарность коллективу стоматологической поликлиники и лично главному врачу Александру Матешуку за поддержку в совмещении профессиональной медицинской деятельности и спортивных достижений. Он отметил, что доверие коллег и руководства учреждения сыграло ключевую роль в подготовке к соревнованиям высокого уровня.
Победа омского врача подчеркивает высокий уровень развития массового спорта в регионе и демонстрирует возможность гармоничного сочетания профессиональной карьеры в медицине с достижениями в спортивной сфере.
