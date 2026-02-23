Белорусский священник высказался о супружеских отношениях и свадьбах в пост

Белорусский священник высказался на тему супружеских отношений и свадьбах в пост, сообщили на ОНТ.
Так, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Краснополье иерей Николай Ляшкевич напомнил, что по церковным канонам в период поста нельзя вступать в брак. При этом роспись в загсе в это время допустима, если праздничное торжество и совместную жизнь супруги отложат на время после венчания.
— Вкусная еда, напитки, песни, танцы и конкурсы — все это прямо противоположно великопостным смыслам, — пояснил священнослужитель.
Еще в пост обращается внимание на отношения между супругами. Часто верующие супруги делают по обоюдному согласию выбор в пользу духовной, а не физической близости.
Однако, по словам настоятеля, все же в этом вопросе не стоит давать общих советов: все индивидуально. При этом фактически предписание церкви на отношения между супругами в пост существует. Но о мере ограничений супруги должны договариваться исключительно между собой и действовать по обоюдному согласию.
— «Брак честен, ложе нескверно» — это основное, что нужно знать про интимные отношения между законными супругами, — резюмировал иерей.
Священник призвал ко всему подходить осознанно и внимательно, следить за собственными ощущениями и проявлять любовь к ближнему.
— Пост — это духовная терапия, — констатировал батюшка.
Напомним, в 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. Здесь мы подробнее писали о том, что можно и что нельзя делать в Великий пост 2026, который начинается с 23 февраля.
Тем временем в Гомеле невеста привела в загс двух женихов. А ранее мы писали, что в том же областном центре жених сбежал с деньгами после первой брачной ночи и полетел на отдых со свидетелем — почти как в сериале «Казанова».