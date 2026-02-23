Белорусский священник высказался о супружеских отношениях и свадьбах в пост

Так, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Краснополье иерей Николай Ляшкевич напомнил, что по церковным канонам в период поста нельзя вступать в брак. При этом роспись в загсе в это время допустима, если праздничное торжество и совместную жизнь супруги отложат на время после венчания.