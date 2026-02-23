Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестеро сотрудников МЧС Крыма удостоились госнаград

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Шестерым сотрудникам Главка МЧС России по Крыму в преддверии Дня защитника Отечества министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексaндр Куренков вручил государственные награды. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Вы — люди, для кого защита Родины не просто слова, а каждодневная работа, требующая стальных нервов и высочайшего профессионализма. Хочу отметить, что сегодня среди награждаемых — наши коллеги, которые внесли существенный вклад в обеспечение безопасности мирных жителей воссоединенных и приграничных регионов России», — обратился к награжденным министр, передает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

И отметил, что, рискуя собственной жизнью, сотрудники МЧС выполняют сложнейшие задачи по восстановлению мирной жизни и ликвидации последствий обстрелов в ходе проведения специальной военной операции.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара, спасении людей крымчане удостоены медалей «За отвагу на пожаре». Всего же были награждены 30 сотрудников МЧС России.