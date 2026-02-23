Шестеро сотрудников МЧС Крыма удостоились госнаград

«Вы — люди, для кого защита Родины не просто слова, а каждодневная работа, требующая стальных нервов и высочайшего профессионализма. Хочу отметить, что сегодня среди награждаемых — наши коллеги, которые внесли существенный вклад в обеспечение безопасности мирных жителей воссоединенных и приграничных регионов России», — обратился к награжденным министр, передает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.