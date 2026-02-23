Несколько поездов из Крыма задерживались по дороге в Ростов 23 февраля

По данным на 11:00 МСК, задержки были такими: № 327/328 Кисловодск — Симферополь (отправление 22.02) — на три часа, № 092/091 Москва — Севастополь (отправление 21.02) — на два часа, № 316/315 Адлер — Симферополь (отправление 22.02) — на шесть часов, № 195/196 Москва — Симферополь (отправление 21.02) — на шесть часов, № 028/027 Москва — Симферополь (отправление 22.02) — на пять часов.