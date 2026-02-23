Несколько поездов из Крыма задерживались по дороге в Ростов 23 февраля

23 февраля несколько поездов «Таврия», следующих из Крыма и в направлении полуострова, задерживались в пути. Такая информация появилась в социальных сетях СКЖД.
По данным на 11:00 МСК, задержки были такими: № 327/328 Кисловодск — Симферополь (отправление 22.02) — на три часа, № 092/091 Москва — Севастополь (отправление 21.02) — на два часа, № 316/315 Адлер — Симферополь (отправление 22.02) — на шесть часов, № 195/196 Москва — Симферополь (отправление 21.02) — на шесть часов, № 028/027 Москва — Симферополь (отправление 22.02) — на пять часов.
Из Крыма: № 328/327 Симферополь — Кисловодск (отправление 22.02) — на 3,5 часа, № 078/077 Симферополь — Санкт Петербург (отправление 22.02) — на 2,5 часа, № 196/195 Симферополь — Москва (отправление 22.02) — на два часа, № 092/091 Севастополь — Москва (отправление 22.02) — на два часа.
Начальники поездов оперативно сообщали пассажирам об ожидаемом времени прибытия. Если вам нужна актуальная информация о движении поездов, звоните на горячую линию: 8 800 775−54−53.
