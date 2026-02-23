Вашингтон
Спасший ребенка в Петербурге дворник получит премию имени Тиграна Кеосаяна

Спасший ребенка в Петербурге дворник Ибадуллаев получит премию имени Кеосаяна.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ибадуллаев спас мальчика, который выпал из окна седьмого этажа. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.

«Четвертую премию имени Тиграна получит дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка. В ближайшее время мои помощники свяжутся с ним, чтобы вручить от нас с Тиграном миллион рублей», — сообщила главный редактор медиагруппы в своем Telegram-канале.

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.

