«Потеплеет до +10». Белгидромет предупредил белорусов о циклонических вихрях и температурных качелях до конца февраля

Во второй половине недели 26 и 27 февраля существенных осадков не прогнозируется, только ночью по юго-востоку — небольшой кратковременный снег. С северных широт станет поступать воздушная масса из-за чего усилятся температурные контрасты между теплым юго-западом и холодным севером республики. Ночью будет от −4 до −11 мороза, а при прояснениях даже до −17 градусов. Днем будет от 0 до −5, а по западу и югу до +3 градусов.