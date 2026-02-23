«Потеплеет до +10». Белгидромет предупредил белорусов о циклонических вихрях и температурных качелях до конца февраля

В Белгидромет сказали, что в последнюю неделю февраля в Беларуси ожидаются циклонические вихри, пишет БелТА.
Синоптики обратили внимание на то, что небольшая атмосферная передышка ожидается 23 и 24 февраля. При этом в последнюю февральскую неделю в Беларуси ожидает серия западных циклонических вихрей, а к концу недели заглянут антициклоны.
— Настраиваемся не только на температурные качели, но и на температурные контрасты в разрезе страны, — предупредили в Белгидромете.
Во вторник и среду, 24 и 25 февраля, Беларусь будет находиться в циклонической циркуляции. Осадки ожидаются в большинстве районов, но они будут различной интенсивности. При этом благодаря поступлению воздушной массы атлантического происхождения погода будет умеренно теплой. В ночные часы будет от +3 градусов по юго-западу до −9 градусов по северу, а днем — от слабого минуса до слабого плюса.
Во второй половине недели 26 и 27 февраля существенных осадков не прогнозируется, только ночью по юго-востоку — небольшой кратковременный снег. С северных широт станет поступать воздушная масса из-за чего усилятся температурные контрасты между теплым юго-западом и холодным севером республики. Ночью будет от −4 до −11 мороза, а при прояснениях даже до −17 градусов. Днем будет от 0 до −5, а по западу и югу до +3 градусов.
На выходных, 28 февраля и 1 марта, в Беларусь придет оттепель — фронтальные разделы и теплые воздушные массы обусловят весеннюю погоду. По ночам температуры будут колебаться от +2 до −6 градусов, а днем будет от −1 до +7 градусов. При этом в последний день февраля в юго-западных районах термометры могут показать и +10 градусов. Однако высока вероятность мокрого снега и дождя локально.
В воскресенье, 1 марта, также местами по Беларуси пройдут кратковременные. В ночные часы будет от −4 до +1 градуса, а при прояснениях — до −6 мороза. Днем в среднем в первый день весны будет от −1 до +5 градусов, а в юго-западных районах и до +7 градусов.
