Новый образец самолета «Байкал» совершил первый полет

Минпромторг РФ объявил об успешном испытательном полете нового опытного образца легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал». Машина, оснащенная российским двигателем ВК-800 и винтом АВ-901, провела в воздухе 10 минут, выполнив круг над аэродромом и штатно приземлившись. «Байкал» разрабатывается с 2016 года как замена Ан-2 («Кукурузник»). Сроки запуска серийного производства нового самолета неоднократно переносились.

Источник: Газета.Ру

Минпромторг РФ сообщил об успешном испытательном полете нового опытного образца самолета ЛМС-901 «Байкал». Полет длился 10 минут, самолет достиг высоты 300 м и набрал скорость 190 км/ч, сообщило ведомство в Telegram.

«Опытный образец успешно прошел наземные отработки и выполнил первый полет. Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что перед летными испытаниями на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) была доработана носовая часть кабины экипажа для обеспечения требований к эргономике и безопасности при аварийной посадке, модернизированы основные опоры шасси, изменены угол установки крыла для исключения тенденции к преждевременному отрыву от ВПП при взлете при порывистом ветре.

«Байкал» — легкий самолет массой 2,04 т и максимальной взлетной массой 4,8 т. Крейсерская скорость — до 300 км/ч, посадочная — 95 км/ч. Дальность достигает 3 тыс. км (до 1,5 тыс. км с нагрузкой 2 т), что важно для удаленных регионов. Для взлета требуется 220 м полосы, для пробега — 195 м. Размах крыла — 16,5 м, площадь — 28,7 кв. м.

Самолет оснащен турбовинтовым двигателем ВК-800СМ мощностью около 800 л.с. Трехстоечное неубирающееся шасси с хвостовой опорой позволяет работать на грунтовых ВПП, а также использовать лыжи и поплавки — для снега и воды.

История разработки.

Первоначально «Байкал» разрабатывался в СибНИА им. Чаплыгина с 2016 года ~как замена устаревшему самолету Ан-2 («Кукурузник»)~. В 2019-м году Минпромторг передал разработку «Байкал-инжинирингу», входящему в УЗГА.

В 2021 году машину представили на авиасалоне МАКС, а в 2022-м она впервые совершила испытательный полет в Екатеринбурге.

Старт поставок «Байкала» переносили с 2024-го на 2025-й, а затем на 2026 год, в том числе из-за проблем с двигателем. Вместо американской силовой установки от General Electric, недоступной из-за санкций в отношении РФ, было принято решение устанавливать на самолеты российский двигатель ВК-800С, который пока не сертифицирован.

Осенью 2024 года российский президент Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Восточного экономического форума потребовал ускорить работы над самолетом.

«Нам надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных нам объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета “Байкал”. Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время», — приводит слова президента ТАСС.

Проект под угрозой.

Газета «Коммерсантъ» в феврале 2025 года со ссылкой на источники сообщила, что «Байкал» нуждается в серьезных доработках, которые могут еще дольше затянуть проект на дополнительные 5 лет.

Один из источников издания рассказал, что причина этого в том, что при проектировании ЛМС-901 были допущены критические ошибки, и теперь нужно переделывать конструкцию всего самолета. По словам собеседников «Коммерсанта», разработка может быть и вовсе заморожена.

В мае 2025 года полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что реализация проекта зашла в тупик.

«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета “Байкал”. Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолета “Байкал” у нас не ожидается», — цитировал его ТАСС.

Однако в Минпромторге опровергли это заявление, отметив, что разработка проекта идет по графику. Сертификация самолета запланирована на 2026 год.

