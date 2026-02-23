Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин объяснил, почему встретился с вдовами военных 23 февраля

Путин: семьи героически погибших военных имеют прямое отношение к 23 февраля.

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Семьи героически погибших военных всегда будут иметь прямое отношение ко Дню защитника Отечества, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства 23 февраля провел встречу с вдовами героически погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России.

«Добрый день, я хотел с вами встретиться и хотел увидеться именно 23 февраля — в День защитника Отечества. Потому что вы, как члены семей наших военнослужащих, офицеров, всегда будете иметь прямое отношение к этому дню — 23 февраля», — сказал Путин во время встречи.