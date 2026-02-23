Путин объяснил, почему встретился с вдовами военных 23 февраля

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Семьи героически погибших военных всегда будут иметь прямое отношение ко Дню защитника Отечества, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства 23 февраля провел встречу с вдовами героически погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России.
«Добрый день, я хотел с вами встретиться и хотел увидеться именно 23 февраля — в День защитника Отечества. Потому что вы, как члены семей наших военнослужащих, офицеров, всегда будете иметь прямое отношение к этому дню — 23 февраля», — сказал Путин во время встречи.