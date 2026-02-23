Путин предложил обсудить меры поддержки для детей погибших военных

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со вдовами российских военнослужащих предложил обсудить дополнительные меры поддержки для воспитания детей.
Глава государства в понедельник встретился в Кремле со вдовами героически погибших военнослужащих Сил специальных операций ВС России.
«Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь, и о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас и, самое главное, помочь вам поднять на ноги, поставить на ноги ваших, наших детей», — сказал Путин.