Путин предложил обсудить меры поддержки для детей погибших военных

Путин предложил обсудить со вдовами военных меры поддержки для воспитания детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со вдовами российских военнослужащих предложил обсудить дополнительные меры поддержки для воспитания детей.

Глава государства в понедельник встретился в Кремле со вдовами героически погибших военнослужащих Сил специальных операций ВС России.

«Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь, и о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас и, самое главное, помочь вам поднять на ноги, поставить на ноги ваших, наших детей», — сказал Путин.