Путин назвал детей погибших спецназовцев детьми всей страны

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с вдовами героически погибших российских спецназовцев указал на необходимость поддержать их в том, чтобы поставить на ноги их детей, которых глава государства назвал детьми всей страны.
«Я хотел сегодня поговорить с вами о том, как складывается ваша жизнь, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, поддержать вас и, самое главное, помочь вам поднять на ноги, поставить на ноги ваших — наших — детей», — сказал Путин на встрече.
Путин регулярно подчеркивает важность поддержки семей погибших героев СВО. На коллегии Минобороны в декабре 2024 президент отмечал, что дети российских бойцов — «это и наши с вами дети».