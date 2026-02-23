Вашингтон
Прощание с солистом Shortparis Комягиным пройдет 24 февраля в Петербурге

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости. Прощание с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным пройдет 24 февраля в Санкт-Петербурге, сообщила группа.

«Прощание с Николаем состоится 24 февраля во вторник в Феодоровском соборе в 11.00. Похороны пройдут на Смоленском кладбище в 14.00», — говорится на странице группы в соцсети «ВКонтакте».

Телеведущая Ксения Собчак 20 февраля сообщила, что актер, солист группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет. По ее словам, Комягину стало плохо после тренировки по боксу, и сердце не выдержало.

Уточняется, что похороны пройдут на Смоленском кладбище в 14.00 мск.