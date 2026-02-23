Вашингтон
В Уфе готовятся к учениям: жителей просят не паниковать при виде дыма

Спасатели Уфы отработают тушение пожара в реалистичных условиях.

Источник: Комсомольская правда

24 февраля в Уфе пройдут плановые пожарно-тактические учения. Местом их проведения станет здание, расположенное на улице Зорге, 33, которое уже подготовлено к сносу. Об этом сообщает МЧС республики.

В ходе учений спасатели отработают практические навыки действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Для создания условий, максимально приближенных к реальным, планируется использование открытого огня и имитация дыма. Это позволит сотрудникам ведомства усовершенствовать тактику тушения пожаров.

В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия носят учебный характер и направлены на повышение профессионализма личного состава. Жителей ближайших домов и всех горожан просят сохранять спокойствие.

