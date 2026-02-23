Из Самары в Уфу поедет «Ласточка»

С конца апреля между Самарой и Уфой появится скоростное железнодорожное сообщение. На начальном этапе рейсы будут выполняться по выходным — в пятницу, субботу и воскресенье.
Как рассказал заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Алексей Ситников, новый маршрут рассматривается как пилотный. В случае устойчивого пассажирского спроса сеть прямых пригородных поездов планируют расширить и связать Самару с другими столицами Приволжского федерального округа.
Инициатива реализуется в рамках проекта «Самара — центр семи столиц». Он предполагает железнодорожное сообщение Самары с Уфой, Саратовом, Пензой, Оренбургом, Ульяновском, Саранском и другими крупными городами региона, уточняет портал 63.ru.