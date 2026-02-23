Вашингтон
+2°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Самары в Уфу поедет «Ласточка»

Первый электропоезд «Ласточка» отправится в путь 30 апреля.

Источник: Пресс-служба ГЖД - филиал ОАО «РЖД»

С конца апреля между Самарой и Уфой появится скоростное железнодорожное сообщение. На начальном этапе рейсы будут выполняться по выходным — в пятницу, субботу и воскресенье.

Как рассказал заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Алексей Ситников, новый маршрут рассматривается как пилотный. В случае устойчивого пассажирского спроса сеть прямых пригородных поездов планируют расширить и связать Самару с другими столицами Приволжского федерального округа.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Самара — центр семи столиц». Он предполагает железнодорожное сообщение Самары с Уфой, Саратовом, Пензой, Оренбургом, Ульяновском, Саранском и другими крупными городами региона, уточняет портал 63.ru.