Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23 февраля на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка длиной 10 километров

Из-за дорожных работ на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка.

Источник: Комсомольская правда

23 февраля на южном участке трассы М-4 «Дон» (с 1011-го по 1013-й км) из-за дорожных работ образовалась пробка длиной до 10 километров. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

На этом отрезке круглосуточно обновляют дорогу: снимают старое покрытие и укладывают новый асфальт. Полосы перекрывают по очереди — правую и левую, что затрудняет движение. Чтобы избежать затора, можно съехать на развязку у города Шахты (1000-й км трассы М-4 «Дон») и продолжить путь через Новочеркасск.

Госавтоинспекция Ростовской области рекомендует водителям заранее планировать маршрут с учетом пробок, быть внимательными и соблюдать временные дорожные знаки.

Напомним, 21 февраля в Ростове-на-Дону произошла трагедия. Около 6:30 утра в Северном жилом массиве, на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов, случилась авария. Водитель BMW не справился с управлением и на высокой скорости врезался в опору линии электропередачи. В результате погибли три человека, находившиеся в автомобиле.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.