23 февраля на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка длиной 10 километров

23 февраля на южном участке трассы М-4 «Дон» (с 1011-го по 1013-й км) из-за дорожных работ образовалась пробка длиной до 10 километров. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.
На этом отрезке круглосуточно обновляют дорогу: снимают старое покрытие и укладывают новый асфальт. Полосы перекрывают по очереди — правую и левую, что затрудняет движение. Чтобы избежать затора, можно съехать на развязку у города Шахты (1000-й км трассы М-4 «Дон») и продолжить путь через Новочеркасск.
Госавтоинспекция Ростовской области рекомендует водителям заранее планировать маршрут с учетом пробок, быть внимательными и соблюдать временные дорожные знаки.
Напомним, 21 февраля в Ростове-на-Дону произошла трагедия. Около 6:30 утра в Северном жилом массиве, на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов, случилась авария. Водитель BMW не справился с управлением и на высокой скорости врезался в опору линии электропередачи. В результате погибли три человека, находившиеся в автомобиле.
