23 февраля на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка длиной 10 километров

Напомним, 21 февраля в Ростове-на-Дону произошла трагедия. Около 6:30 утра в Северном жилом массиве, на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов, случилась авария. Водитель BMW не справился с управлением и на высокой скорости врезался в опору линии электропередачи. В результате погибли три человека, находившиеся в автомобиле.