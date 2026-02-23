Вашингтон
В молдавских школах не хватает более 1 300 учителей: Где наиболее острая нехватка педагогов

1 156 вакансий открыты в учреждениях с преподаванием на румынском языке и 209 — в школах с русским языком обучения.

Источник: Комсомольская правда

В учебных заведениях Молдовы остаются вакантными свыше 1 360 педагогических должностей. По данным Министерства образования и исследований, 1 156 вакансий открыты в учреждениях с преподаванием на румынском языке и 209 — в школах с русским языком обучения.

В городах незаполненными остаются более 600 должностей, в сельской местности — свыше 700, пишет moldova1.md.

