В Новороссийске отменили праздничный артиллерийский салют

Артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества отменили в Новороссийске.

В Новороссийске отменили праздничный артиллерийский салют. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Артиллерийский салют планировали запустить в День защитника Отечества в 21:00.

Днем 23 февраля в Новороссийске объявляли угрозу атаки БПЛА. Для оповещения жителей об опасности на территории города-героя включили сирены.

В настоящее время угроза атаки БПЛА в Новороссийске сохраняется.

