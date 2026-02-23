В Новороссийске отменили праздничный артиллерийский салют. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
Артиллерийский салют планировали запустить в День защитника Отечества в 21:00.
В настоящее время угроза атаки БПЛА в Новороссийске сохраняется.
