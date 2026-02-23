Вашингтон
Через Воронеж пустят новый поезд Москва — Феодосия

Первый рейс отправится с Павелецкого вокзала столицы 22 мая.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

Этим летом по маршруту Москва — Феодосия начнет курсировать сезонный поезд № 463/464. Первый рейс отправится с Павелецкого вокзала столицы 22 мая в 17:45. Путь следования состава пролегает через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань; прибытие в Феодосию назначено на 24 мая в 8:30. В обратном направлении поезд выйдет в первый рейс 24 мая в 13:00 и прибудет в Москву через день в 5:35 утра. Об этом сообщил перевозчик 23 февраля.

В состав поезда включены купейные вагоны (класс 2К) и плацкартные вагоны (классы 3Э и 3Б). График движения синхронизирован с ключевыми транспортными узлами юга России.

Кстати, ранее сайт VRN. KP сообщал, что большинство составов, следующих через Воронеж, застрявших ранее из-за временного перекрытия Крымского моста, вечером 23 февраля вернулись в привычное расписание или успешно прибыли в пункты назначения.

