Через Воронеж пустят новый поезд Москва — Феодосия

Этим летом по маршруту Москва — Феодосия начнет курсировать сезонный поезд № 463/464. Первый рейс отправится с Павелецкого вокзала столицы 22 мая в 17:45. Путь следования состава пролегает через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань; прибытие в Феодосию назначено на 24 мая в 8:30. В обратном направлении поезд выйдет в первый рейс 24 мая в 13:00 и прибудет в Москву через день в 5:35 утра. Об этом сообщил перевозчик 23 февраля.