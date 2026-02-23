Вашингтон
Каток в парке «Швейцария» продолжит работу до 9 марта

Несмотря на проводы зимы, лёд в парке пока не тает.

Источник: vk.com/swisspark_nn

В нижегородском парке «Швейцария» каток продолжит работу до 9 марта. Даже после масленичных гуляний сезон решили не закрывать. Об этом сообщили на странице парка в ВК.

В праздничный день, 23 февраля, площадка тоже была открыта для посетителей. В администрации уточнили: изменить график может только резкое потепление. Однако в ближайшие дни синоптики обещают устойчивый минус, так что лёд продолжит работу.

Правда, не обошлось без недовольства. В комментариях под постом жители города пожаловались на сбои при покупке билетов онлайн: сайт не выдержал наплыва желающих в праздники. Некоторые посетители назвали ситуацию «ледовым антисервисом».

В администрации «Швейцарии» уточнили, что проблема была связана с высокой нагрузкой на систему. Специалисты приняли оперативные меры, направленные на восстановление онлайн-продаж. Билеты можно также купить в кассах парка.