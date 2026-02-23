Фитнес-клуб от ветерана: ветеран СВО из Башкирии планирует тренировать земляков

Гали Рахматуллин подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО в 2023 году. На передовой он выполнял задачи связиста и оператора беспилотных летательных аппаратов. В одном из боевых столкновений Рахматуллин вынес раненого командира, за что был удостоен медали «За спасение погибавших». Об этом рассказал в соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.