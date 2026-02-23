Вашингтон
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дистанционно или нет: школьникам Астаны сообщили важную новость

В управлении образования Астаны сообщили, что во вторник, 24 февраля, ученики 0−9 классов будут учиться дистанционно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС столицы.

Как сообщили в департаменте, в связи с ухудшением погодных условий 24 февраля учащиеся 0−9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения. До этого мы писали, что Астану накрыл обильный снегопад, в работах по очистке города от снега задействовали сотни рабочих.

Ранее синоптики сообщили, что в стране ожидается понижение температурного фона. В ночные часы в западных областях температура составит 15−25 мороза, на севере и в центре страны понизится до −28…-37 мороза, на востоке республики — до …-32….-40 мороза, в южных областях обещают 0…-10 мороза.