Дистанционно или нет: школьникам Астаны сообщили важную новость

Как сообщили в департаменте, в связи с ухудшением погодных условий 24 февраля учащиеся 0−9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения. До этого мы писали, что Астану накрыл обильный снегопад, в работах по очистке города от снега задействовали сотни рабочих.