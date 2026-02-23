Дистанционно или нет: школьникам Астаны сообщили важную новость

Как сообщили в департаменте, в связи с ухудшением погодных условий 24 февраля учащиеся 0−9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения. До этого мы писали, что Астану накрыл обильный снегопад, в работах по очистке города от снега задействовали сотни рабочих.
Ранее синоптики сообщили, что в стране ожидается понижение температурного фона. В ночные часы в западных областях температура составит 15−25 мороза, на севере и в центре страны понизится до −28…-37 мороза, на востоке республики — до …-32….-40 мороза, в южных областях обещают 0…-10 мороза.