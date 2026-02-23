Самарские пенсионеры получат выплаты в марте по новому графику

Тем, кому пенсию переводят на банковскую карту, зачисление произойдет автоматически в указанную дату. А тем, кто получает выплаты через «Почту России» или с доставкой на дом, в Фонде советуют заранее уточнить график работы отделений. В преддверии праздников возможны очереди и задержки.