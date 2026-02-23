Вашингтон
Самарские пенсионеры получат выплаты в марте по новому графику

Соцфонд России скорректировал график перечисления пенсий из-за праздничных дней.

Источник: Комсомольская правда

Самарские пенсионеры получат пенсии в марте по новому графику. Социальный фонд России скорректировал его из-за праздничных дней.

Так, выплаты, которые должны были прийти 7, 8 и 9 марта, перечислят раньше. Пенсионеры получат их уже 6 марта. Такой же порядок действовал и в феврале. Пенсии, которые выпадали на 21—23 февраля, перевели досрочно.

Тем, кому пенсию переводят на банковскую карту, зачисление произойдет автоматически в указанную дату. А тем, кто получает выплаты через «Почту России» или с доставкой на дом, в Фонде советуют заранее уточнить график работы отделений. В преддверии праздников возможны очереди и задержки.