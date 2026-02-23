Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу весной 2026 года

Указ № 67 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» подписан 23 февраля. Он гласит, что призыв пройдет в марте-мае 2026 года. На срочную службу и службу в резерве призовут белорусских граждан, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва. А еще граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.