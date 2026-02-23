Вашингтон
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу весной 2026 года

Лукашенко подписал указ о весеннем призыве.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о весеннем призыве, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Указ № 67 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве» подписан 23 февраля. Он гласит, что призыв пройдет в марте-мае 2026 года. На срочную службу и службу в резерве призовут белорусских граждан, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва. А еще граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Также указ предусматривает увольнение в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки.

Ранее мы писали, что Лукашенко сказал, какие косяки в армии он чувствует нутром.

Кроме того, Лукашенко заявил об экзамене на профпригодность для военных в Беларуси.

Еще Александр Лукашенко высказался об опасности «новой мировой бойни».

Тем временем «Белджи» построит вторую очередь завода после требования Александра Лукашенко сделать на 100% собственный автомобиль.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше