Путь в ЕС оказался ухабистым: Стало известно, почему в Молдове дороги, как после бомбёжки — деньги на их ремонт разворовываются, а чиновники становятся миллионерами

Хищения на «евродорогах», что известно на сегодня.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура проводила обыски и изъяла документы в нескольких городских администрациях, а также у одного из экономических агентов в рамках расследований, связанных с хищением государственных и иностранных средств, предназначенных для дорожной инфраструктуры, строительства водопроводных и канализационных сетей.

Сегодняшние обыски связаны с делами о коррупции и растрате средств из национальных и европейских фондов. Обыскали следующие районные центры: Сороки, Единцы, Глодяны, Сынжерея, Страшены, Шолданешты, Каушаны, Тараклия.

Кстати знаменитая программа «Европейское село» тоже подверглась растрате. «Европейское село» рассчитано на 2024−2028 годы, но уже денег нет.

Основные фигуранты дела — администратор и несколько инженеров подрядной компании, которая регулярно выигрывала тендеры примэрий на строительство/реконструкцию сетей водоснабжения и канализации.

Подрядчики давали взятки членам приёмочных комиссий, чтобы те игнорировали нарушения и подписывать акты приёма работ. Фиктивные работы и завышенные объёмы включались в документы для оплаты через ONDRL.

Например, при ремонте дороги (повреждённой после прокладки водопровода) использовали только 84 тонны асфальта вместо необходимых 170 тонн. Толщина слоя — 6−8 см вместо проектных 10 см.

Не докладывали асфальта и других строительных материалов практически везде.

Отличный путь в Европу, подворовывая и делая некачественно.

В результате проведенных сегодня, 23 февраля, обысков в 8 районах были задержаны пять человек.

