Синоптик рассказал, на сколько увеличится снежный покров в Москве к среде

Он отметил, что в понедельник высота снежного покрова в столице составила 66 сантиметров, что на два сантиметра ниже значений воскресенья, и оттепели съедят еще два-четыре сантиметра снега. К утру вторника его останется около 63 сантиметров, а снегопад только начнет усиливаться, так что до отметки в 66 сантиметров, а именно столько составляет рекорд для 24 февраля, снежный покров скорее всего не доберется.