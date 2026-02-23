Вашингтон
Каллас: ЕС намерен запретить въезд в Европу всем участникам СВО

Европейский союз (ЕС) планирует запретить въезд в Европу всем участникам специальной военной операции на Украине. С таким заявлением в понедельник, 23 февраля, выступила глава Евродипломатии Кайя Каллас.

Новость дополняется.