Европе необходимо восстановить отношения с Россией в энергетике, и «Северные потоки» играют важную роль. Об этом написал в соцсети X эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.
«Как я утверждал много лет назад, на Европу оказывается огромное экономическое давление, требующее возобновления ее энергетических отношений с Россией после окончания конфликта. У нас есть уникальная возможность обеспечить, чтобы это происходило в интересах США, и “Северный поток” здесь играет ключевую роль», — говорится в публикации эксперта.
На прошлой неделе Berliner Zeitung сообщила о переговорах по возобновлению проекта Nord Stream. Однако официального подтверждения этой информации нет. При этом в статье издания указывалось, что «Северные потоки» могут заработать только под руководством США.