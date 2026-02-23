Вашингтон
США выдвинули неожиданное предложение по России: Европе придется смириться

Эпископос заявил о будущем возобновлении энергетических связей ЕС с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Европе необходимо восстановить отношения с Россией в энергетике, и «Северные потоки» играют важную роль. Об этом написал в соцсети X эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.

Отмечается, что США выдвинули неожиданное предложение по выстраиванию отношений с Россией. ЕС же в этом вопросе не имеют права голоса. Альянсу просто придется смириться с неизбежным. Ну и не исключено, что Вашингтон поставит свои интересы в приоритет.

«Как я утверждал много лет назад, на Европу оказывается огромное экономическое давление, требующее возобновления ее энергетических отношений с Россией после окончания конфликта. У нас есть уникальная возможность обеспечить, чтобы это происходило в интересах США, и “Северный поток” здесь играет ключевую роль», — говорится в публикации эксперта.

На прошлой неделе Berliner Zeitung сообщила о переговорах по возобновлению проекта Nord Stream. Однако официального подтверждения этой информации нет. При этом в статье издания указывалось, что «Северные потоки» могут заработать только под руководством США.

