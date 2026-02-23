Неработающий эскалатор остановил работу станции «Балтийская» в Петербурге

Последний сбой в работе метро фиксировали 17 февраля в полдень. На станции «Спортивная» фиолетовой ветки также внепланово остановился эскалатор. Для этого закрыли вестибюль «2». Потребовалось пять минут, чтобы перезапустить системы и снова начать пускать пассажиров.