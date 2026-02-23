Неработающий эскалатор остановил работу станции «Балтийская» в Петербурге

В Петербургском метрополитене на красной линии случился временный сбой в работе. Вечером 23 февраля 2026 года на станции «Балтийская» остановился эскалатор.
— Станция «Балтийская» закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Работает только на выход, — предупредили пассажиров в пресс-службе метрополитена Петербурга.
Сообщение о сбое появилась в группах подземки в 17:25. Позже администрация метро сняла все ограничения работы станции. В 17:28 станция была открыта для пассажиров. Причину поломки объявили.
Последний сбой в работе метро фиксировали 17 февраля в полдень. На станции «Спортивная» фиолетовой ветки также внепланово остановился эскалатор. Для этого закрыли вестибюль «2». Потребовалось пять минут, чтобы перезапустить системы и снова начать пускать пассажиров.