Врач Васильева заявила, что 10 тыс. шагов недостаточно для здоровья сердца

Для поддержания здоровья сердца и сосудов недостаточно совершать лишь 10 тысяч шагов, для этого необходимы регулярные тренировки, рассказала в своем Telegram-канале врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Васильева.
«10 тыс. шагов, которые вы насуетили за день урывками, не достаточно. Вы активны и вы молодец и это должно быть, но этого мало», — написала она.
По словам кардиолога, для поддержания здоровья сердца и сосудов человеку нужно тренироваться как минимум три-пять дней в неделю. Эксперт рассказала, что под тренировками следует понимать правильную комбинацию аэробных, силовых и изометрических упражнений.
Аэробными тренировками можно считать непрерывную ходьбу в течение 30 минут в день пять дней в неделю (суммарно 150 минут в неделю) или ее эквиваленты — танцы, езду на велосипеде в спокойном темпе, низкоинтенсивную аэробику. Кроме того, аэробными тренировками могут быть бег 15 минут в день пять дней в неделю (суммарно 75 минут в неделю) или его эквиваленты — плаванье, лыжи, интенсивная езда на велосипеде, игровые виды спорта (футбол, баскетбол, хоккей).
Для здоровья сердца, костей, суставов, поддержания мышечной массы нужно проводить в неделю как минимум две три тренировки на силу -базовые упражнения с весом собственного тела (приседания, отжимания, подтягивания) или с гантелями, фитнес-резинками или с использованием тренажеров. В силовые дни необходимо включать изометрические упражнения — «планка», «стульчик», «лодочка», статичные асаны из йоги. По последним данным, они больше всего способствуют поддержанию должного уровня артериального давления, рассказала Васильева.
Пациентам, возраст которых более 60 лет, рекомендованы дополнительные тренировки с упражнениями на баланс и равновесие, сообщила кардиолог.
