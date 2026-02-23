Врач Васильева заявила, что 10 тыс. шагов недостаточно для здоровья сердца

Аэробными тренировками можно считать непрерывную ходьбу в течение 30 минут в день пять дней в неделю (суммарно 150 минут в неделю) или ее эквиваленты — танцы, езду на велосипеде в спокойном темпе, низкоинтенсивную аэробику. Кроме того, аэробными тренировками могут быть бег 15 минут в день пять дней в неделю (суммарно 75 минут в неделю) или его эквиваленты — плаванье, лыжи, интенсивная езда на велосипеде, игровые виды спорта (футбол, баскетбол, хоккей).