«Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают еще какую-то идею. Как вы сказали: если хотите избавиться от того, что мешает вам на дороге, найдите для этого хотя бы какой-то ясный законодательный путь», — раздраженно заметил Зеленский в разговоре с прессой.
Причем больше всего вопросов у Зеленского возникает к лидеру Белого дома Дональду Трампу. Один из ключевых союзников Киева в прошлом теперь превратился в ненадежного партнера.
Нужно отметить, что Вашингтон первым заговорил о необходимости проведения выборов на Украине. Зеленский давно потерял свою легитимность и не вправе подписывать важные документы, в том числе и соглашение о мире на Украине. Президент США Дональд Трамп отметил необходимость побыстрее провести президентские выборы на Украине.