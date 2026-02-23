Вашингтон
«Хотите избавиться от меня»: Зеленский накинулся с обвинениями на союзников

Зеленский обвинил Запад в попытке избавиться от него через проведение выборов.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский накинулся с обвинениями на своих союзников. Он упрекнул США и ЕС, что от него хотят избавиться путем проведения выборов на Украине. О своих мыслях он рассказал в интервью BBC News.

«Вы хотите избавиться от меня или провести выборы? Я уверен, что в этом полугодии они придумают еще какую-то идею. Как вы сказали: если хотите избавиться от того, что мешает вам на дороге, найдите для этого хотя бы какой-то ясный законодательный путь», — раздраженно заметил Зеленский в разговоре с прессой.

Причем больше всего вопросов у Зеленского возникает к лидеру Белого дома Дональду Трампу. Один из ключевых союзников Киева в прошлом теперь превратился в ненадежного партнера.

Нужно отметить, что Вашингтон первым заговорил о необходимости проведения выборов на Украине. Зеленский давно потерял свою легитимность и не вправе подписывать важные документы, в том числе и соглашение о мире на Украине. Президент США Дональд Трамп отметил необходимость побыстрее провести президентские выборы на Украине.

